Nazionale, Mancini: “Immobile e Belotti sono due certezze, ma le porte sono aperte a tutti”

Alla vigilia della gara contro la Bosnia, è intervenuto in conferenza stampa il ct dell’Italia Roberto Mancini: “Non sarà come la gara di Zelica, forse assomiglierà di più a quella di Torino, anche se sarà assente Pjanic, che per loro è importante. Ci saranno delle difficoltà però dipenderà anche da noi e da quel che riusciremo a fare dopo tanto tempo. Immobile e Belotti? Sarà un anno ancora più faticoso di quello passato e sarà importante avere avere elementi intercambiabili dello stesso livello. Loro sono due certezze per noi, ma le porte della Nazionale sono aperte per tutti, anche per chi adesso non c’è. Il gruppo è per lo più formato, non ci discosteremo troppo in vista degli Europei, ma qualcuno potrebbe rientrare e verrà valutato in questi mesi. Manca ancora un anno“.







