Olanda, De Vrij si ferma per infortunio e salta l’Italia

Inizia nel peggiore dei modi la stagione di Stefan De Vrij. Il centrale olandese, infatti, come reso noto dalla federazione olandese si è fermato per un infortunio dovendo così lasciare il ritiro degli Orange. Scontato il suo forfait nelle sfide di Natons League con Polonia ed Italia con il nerazzurro che a breve sarà in Italia per sottoporsi a controlli strumentali.

Stefan de Vrij moet het trainingskamp door een blessure verlaten. Er wordt geen vervanger opgeroepen. https://t.co/vZtYft5iYQ — OnsOranje (@OnsOranje) September 3, 2020







