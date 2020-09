AURONZO2020 – Day11 | Terminata la seduta mattutina. Amichevole con il Vicenza nel pomeriggio | FOTO

AGGIORNAMENTO ORE 11:00 – Con le conclusioni in porta, si chiude l’ultimo allenamento del ritiro. Per questo pomeriggio, alle ore 16:00, è in programma la terza amichevole del ritiro di Auronzo, contro il Vicenza.

AGGIORNAMENTO ORE 10:53 – Continua il lavoro sulla tattica con i tiri in porta: Kiyine, Raul Moro, Falbo, Jony e Luis Alberto provano le conclusioni e le punizioni dirette, mentre sempre il “Mago” biancoceleste, insieme a Correa e a Kiyine, hanno provato i calci di rigore.

AGGIORNAMENTO ORE 10:45 – La seduta prosegue con esercitazioni tattiche sulle palle inattive. Il gruppo è diviso in due squadre: i “Fratinati”, dove Jony è alla battuta, sono composti da Lukaku, Raul Moro, Falbo, Patric, il secondo di mister Inzaghi, Massimiliano Farris, Akpa-Akpro, Bastos, D. Anderson e Alia in movimento. Mentre, i “Non fratinati”, dove alla battuta c’è Luis Alberto, sono: Reina e Adamonis, che si alternano in porta, Parolo, Lazzari, Luiz Felipe, Vavro, Escalante, Caicedo, Correa, Radu e Kiyine. Assente alla seduta A. Anderson, mentre Cataldi continua il suo lavoro di recupero in palestra.

Undicesimo giorno di ritiro per la Lazio, ma anche l’ultimo, visto che è iniziata l’ultima seduta di allenamento sotto le Tre Cime di Lavaredo, mentre nel pomeriggio ci sarà la terza amichevole pre campionato, contro il Vicenza, che concluderà questo tredicesimo anno ad Auronzo di Cadore. La squadra di Inzaghi è in campo per il consueto riscaldamento iniziale con l’aggiunta di allunghi. In campo con il gruppo ci sono anche i portieri e, regolarmente sul terreno di gioco, c’è Jordan Lukaku, dopo l’assenza di ieri, mentre Lucas Leiva sta svolgendo un lavoro differenziato con il preparatore Fonte sul campo adiacente.







