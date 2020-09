CALCIOMERCATO – La Lazio vuole il baby Luis Carbonell, già presentata una prima offerta

Si lavora sempre sulla pista degli attacanti. Inzaghi vuole avere a disposizione una rosa lunga per giocarsi al meglio tutte le competizioni e non rischiare, come già accaduto anche nell’ultimo finale di stagione. Il nome nuovo in orbita Lazio è quello di Luis Carbonell, attaccante classe 2003 del Saragozza. Secondo quanto riportato da ElPeriodicodeAragon il Saragozza ha già sul tavolo un’offerta formale della Lazio per l’attaccante. Si tratta di un prestito oneroso a 100 mila euro, con diritto di riscatto fissato ad 1 milione di euro per portare a Roma il baby-attaccante. Offerta che però è stata rifiutata subito. La Lazio però è pronta a modificare l’offerta alzandola di poco, vista anche la concorrenza dei ‘cugini‘ giallorossi e del Barcellona. L’acquisto di Carbonell potrebbe rivelarsi un vero e proprio affare.







