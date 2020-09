Calciomercato Lazio, ag. Cistana: “Chi lo prende fa un investimento. Napoli? Potrebbe interessare anche ad altre, per esempio alla Lazio”

Beppe Galli è l’agente del difensore del Brescia, neo retrocesso in Serie B, Andrea Cistana. Nonostante la retrocessione, il classe ’97 ha disputato una buona stagione, con qualche squadra italiana che ha messo gli occhi su di lui. Proprio il suo agente è intervenuto ai microfoni di Radio Marte e, tra le varie domande, ha risposto ad una di calciomercato sul presunto interessamente al suo assistito da parte del Napoli, ma non solo. Queste le sue parole: “Sinceramente non mi è mai arrivato nulla, qualcuno ha pure scritto che io avevo allontanato il club ma il Napoli non ha mai chiamato. Giuntoli lo stima ma non c’è mai stata una trattativa o una chiamata al Brescia. Lui è un profilo adatto a tante squadre, perché sa giocare anche a pallone visto che non butta mai via la palla. Quando stava bene è stato uno dei calciatori emergenti più interessanti. Il Napoli è una grande squadra ma il giocatore potrebbe interessare anche ad altre, per esempio alla Lazio. Chi lo prende fa un investimento, non butta via soldi: può solo prendere valore”.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: