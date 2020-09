CdS | La Lazio vuole un Correa da Champions

Correa ha ripreso a sfrecciare veloce. Il Tucu, arrivato ad Auronzo con qualche giorno di ritardo per via delle misure precauzionali anti Covid-19, è pronto a fare il suo esordio stagionale nell’ultima amichevole cadorina in programma oggi pomeriggio con il Vicenza. Per un’ altra grande stagione a tinte biancocelesti Inzaghi avrà ancora bisogno di lui, uno dei pochi ad aver già disputato la Champions League (11 presenze e 2 reti con il Siviglia). L’argentino, reduce da una seconda parte di campionato colpita dai fastidi fisici che lo hanno tenuto fuori con Lecce, Sassuolo, Udinese e Juventus, è obbligato ad alzare ancor di più l’asticella nella nuova stagione ai nastri di partenza cercando anche a gestire al meglio la nuova concorrenza nel reparto offensivo tra Muriqi e Caicedo (o eventualmente un’altra seconda punta se l’ecuadoriano dovesse partire). Inzaghi ha bisogno di un grande Tucu per puntare in alto fin da oggi pomeriggio quando, contro il Vicenza, la Lazio dovrà fare a meno dei vari nazionali. Lo riporta Il Corriere dello Sport







