CdS | Muriqi, è il giorno. Pressing per Fares

Muriqi e Fares, due colpi per la nuova Lazio pronti a sbarcare nella capitale, ma ancora bloccati nelle loro società d’origine. In entrambi i casi, la distanza tra domanda ed offerta è minima con le operazioni ormai sulla via della chiusura, ma Lotito prima di ufficializzare i nuovi acquisti ha richiesto le cessioni, in particolare di Bastos e Caicedo. Il primo interessa in Turchia, il secondo ha l’accordo con l’Al Gharafa, ora serve quello tra le due società. Fares attende da giorni la Lazio, sperava di arrivare ad Auronzo dovendosi accontentare invece di aggregarsi al gruppo d’ Inzaghi nei prossimi giorni a Formello. Per strapparlo alla Spal i biancocelesti avrebbero offerto 8,5 milioni di bonus oltre ad un altro milione e mezzo di bonus. Più delicata la posizione di Muriqi il Fenerbahce da tempo gioca a rialzo con Lotito arrivato ad offrire 18 milioni di euro + 2 di bonus. La fine della telenovela sembra vicinissima, dal Kosovo annunciano come oggi potrebbe essere il giorno giusto. Non solo entrate, si lavora anche sui rinnovi. Tra le questioni più calde da gestire c’è quella di Acerbi: il centrale chiede un aumento a 3,5 milioni di euro, la Lazio offre un prolungamento di un anno (fino al 2024) a 1,8 milioni. La distanza è ampia: Acerbi è in nazionale, si è affidato al suo agente Federico Pastorello che dovrebbe incontrare la dirigenza dei capitolini la prossima settimana. Lo riporta Il Corriere dello Sport







