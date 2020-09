CONFERENZA INZAGHI – “La società mi ha fatto delle promesse sul mercato. Le altre si muovono e dobbiamo farlo anche noi”

Si chiude il ritiro. Puoi fare un bilancio, sei soddisfatto del lavoro svolto?

“I ragazzi sono stati bravi, all’inizio eravamo al completo poi sono partiti i nazionali. Sono soddisfatto di quanto mi hanno dato, ora pensiamo all’amichevole col Vicenza e poi rientriamo a Roma. Ho concesso due giorni liberi e da lunedì riprenderemo gli allenamenti a Formello “.

La Lazio ha lottato per lo scudetto, siamo in tema di griglie di partenza: dove colloca la squadra rispetto agli anni scorsi?

“Voglio fare i complimenti ai ragazzi perchè l’anno scorso abbiamo fatto una stagione fantastica. Torniamo in Champions dopo tredici anni, è stato difficile concludere il campionato giocando ogni tre giorni a cui si sono aggiunti tanti infortuni. Dobbiamo fare tesoro di quella esperienza perchè ci aspetta una stagione difficile. Lo so io come lo sa la società che mi ha promesso diversi acquisti”

Si parla molto di Fares e Muriqi, possono essere pronti per la Champions? Quali altri ruoli vanno rinforzati?

“Ne stiamo parlando con la società, ci servono forze fresche. I nomi usciti ci piacciono ma il mercato non è semplice. Le altre si stanno muovendo in una direzione e dobbiamo farlo anche noi”

Il 3-5-2 è confermato, ma pensa di valutare alternative al modulo principale?

“E’ normale che ci siano alternative, noi lavoriamo da quattro anni con questo modulo e ci troviamo molto bene”

Strakosha e Reina, ci sono gerarchie definite?

“Sono soddisfatto dei portieri che ho. Strakosha è cresciuto tanto in questi anni grazie anche all’aiuto di Grigioni e Zappalà. Ho preteso un rinforzo in porta e sono felice di Reina”

Escalante e Reina che tipo di apporto potranno dare? Come giudica l’argentino da regista? La convince in quel ruolo?

“Abbiamo una colonia argentina e spagnola che ha permesso un inserimento davvero semplice sia per Gonzalo che per Pepe, mentre Kiyine e Akpra Akpro sono ragazzi che possono tornarci utili”

Come stanno Lulic e Leiva?

“Senad è il nostro capitano e ho un rapporto speciale con lui, sta girando tutta Europa per risolvere la sua situazione perchè è determinato a tornare il prima possibile. Leiva invece sta aumentando i carichi di lavoro, oggi lo avrei fatto giocare ma il campo è troppo pesante. Da lunedì sarà regolarmente in gruppo”

Jony mezzala può essere una alternativa?

“L’anno scorso si è adattato con serietà in un ruolo che non conosceva, ora l’ho spostato al centro”

Come sta Vavro?

“Ha terminato la stagione non al meglio, sta lavorando ora per essere al pari dei compagni”

Punta su Lukaku?

“Jordan è un giocatore importante che se sta bene può darci una grossa mano, si è presentato a questo ritiro in perfetta forma”







