CorSport | Lazio, preoccupa il “caso” Acerbi: offerta di rinnovo declinata, vertice con l’agente a giorni

C’è il capitolo rinnovo da affrontare in casa Lazio per quanto riguarda Francesco Acerbi: il difensore ha chiesto un prolungamento da 3,5 milioni, la Lazio ha aggiunto circa un milione all’ingaggio attuale, quantificabile in 1,8 milioni più bonus, proposta declinata. Il manager di Acerbi, Federico Pastorello, avrebbe dovuto incontrare ieri la società, ma il vertice è stato rinviato alla prossima settimana. Il caso crea preoccupazione anche ad Inzaghi, spera che il difensore ritrovi la serenità dei mesi scorsi e continui ad essere un leader: lo sottolinea l’edizione odierna del Corriere dello Sport. tuttomercatoweb.com