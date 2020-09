GdS | Inzaghi carica la Lazio, ma il mercato preoccupa

Il ritiro di Auronzo volge alla conclusione. Inzaghi attende ulteriori indicazione dal test contro il Vicenza mentre attende novità sul mercato. Nel pomeriggio di ieri, durante la presentazione della squadra, il tecnico piacentino ha caricato i suoi ragazzi tracciando un bilancio positivo dei dieci giorni cadorini riabbracciando anche alcuni tifosi biancocelesti. Le note positive, dunque, non mancano, ma dietro le esternazioni positive si cela la preoccupazione del mercato per il mister: al momento sono arrivati Escalante e Reina, altri due innesti sono vicinissimi (Muriqi e Fares) ma non ancora concreti. Ed allora l’ansia aumenta anche considerando la necessità di un nuovo difensore ed un altro attaccante. Oltre al mercato, poi, c’è il capitolo rinnovo che vive una fase di stallo: se ne riparlerà una volta chiuso il mercato, quando tutto sarà più chiaro. Lo riporta La Gazzetta dello Sport







