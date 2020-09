Italia-Bosnia, le formazioni ufficiali: Acerbi titolare… per sbaglio

Alle 20.45 l’Italia scenderà in campo per affrontare al Franchi di Firenze la Bosnia ed Erzegovina, avversaria in Nations League. Tra le file degli azzurri c’è anche il biancoceleste Francesco Acerbi. Ma il retroscena svelato da RaiSport rende evidente come il laziale non fosse la prima scelta di Mancini. A quanto pare il titolare previsto era Giorgio Chiellini, ma a causa di una svista non è stato così. Il tempo concesso dalla UEFA per il cambio, una volta notato l’errore, non era più sufficiente e non è stata concessa alcuna deroga. Queste le formazioni scelte dai due ct:



Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Biraghi; Lorenzo Pellegrini, Sensi, Barella; Chiesa, Belotti, Insigne. Ct: Roberto Mancini.



Bosnia (4-3-3): Sehic; Cipetic, Sunjic, Sannicanin, Kolasinac; Cimirot, Hadziahmetovic, Gojak; Visca, Dzeko, Hodzic. Ct: Dusan Bajevic.









