Italia-Bosnia, Mancini: “Acerbi e Immobile vanno alternati così come tutti gli altri”.

A poche ore dall’esordio in Nations League, il commissario tecnico Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di RaiSport soffermandosi anche su Acerbi e Immobile destinati stasera a partire dalla panchina. Queste le sue parole: “Abbiamo due partite in quattro giorni e avremo bisogno di tutti perché ad oggi, nessuno dei convocati può giocare due partite in così poco tempo. Acerbi ha fatto benissimo quando è stato chiamato a sostituire Chiellini e per il match con l’Olanda dovremo cambiare diversi giocatori. Immobile? È importante avere sia lui che Belotti in condizione, per questo si alterneranno spesso, anche per evitare infortuni.”







