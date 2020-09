La Repubblica | Nome nuovo per la difesa: spunta la candidatura di Rojo del Manchester United

La Lazio è alla ricerca di un rinforzo anche nel reparto difensivo. Con Fares e Muriqi vicini alla chiusura, per rinforzare la fascia sinistra e l’attacco, ora i biancocelesti devono trovare un rinforzo anche per quanto riguarda la difesa. Come riporta questa mattina La Repubblica, c’è un nome nuovo per la Lazio: spunta la candidatura di Marcos Rojo del Manchester United. Reduce dal prestito in Argentina all’Estudiantes, il difensore è valutato sugli otto milioni di euro. L’entourage del classe ’90 non smentisce. Rojo è un profilo che coinciderebbe con le esigenze della Lazio, visto che ha esperienza in campo internazionale, con 36 presenze nelle competizioni europee e 61 con la Nazionale argentina. Il suo contratto con il Manchester United è in scadenza nel 2021, e non rietrerebbe più nei piani dei “Red Devils”.







