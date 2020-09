Amichevole Frosinone-Lazio, cambio di data e orario della partita

AGGIORNAMENTO – La Lazio, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato che, l’amichevole in programma per domenica 13 settembre alle ore 19:00, contro il Frosinone, ha subito una modifica sia nel giorno che nell’orario di inizio. Infatti la gara non sarà più domenica 13, ma sabato 12 settembre e, invece delle 19:00, il calcio d’inizio è previsto per le ore 18:00. Questo il comunicato della Lazio: “Durante la preparazione estiva, la Prima Squadra della Capitale sarà chiamata ad affrontare un ulteriore test. In particolare, il prossimo 12 settembre la formazione biancoceleste si misurerà con il Frosinone allo Stadio Benito Stirpe: fischio d’inizio della gara alle ore 18:00″.

La S.S. Lazio attraverso i canali social ufficiali ha reso nota l’amichevole con il Frosinone che si terrà domenica 13 settembre alle ore 19:00 .







