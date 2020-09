Lazio-Vicenza, le formazioni ufficiali

Manca poco all’ultima amichevole tra le Tre Cime di Lavaredo. Lazio e Vicenza scenderanno in campo alle 16:30 per questa sfida. Mister Inzaghi ha scelto la formazione che andrà in campo: 3-5-2 – Reina; Luiz Felipe, Vavro, Radu; Lazzari, Parolo, Escalante, Luis Alberto, Kiyine; Correa, Caicedo. Vicenza che invece scenderà in campo così: 4-4-2 – Grandi; Bruscagin, Ierardi, Bizzotto, Barlocco; Vandeputte, Cinelli, Scoppa, Giacomelli; Gori, Meggiorini.







