Lazio-Vicenza, posticipato l’orario di inizio del match

La S.S. Lazio comunica tramite il suo profilo Twitter che il fischio d’inizio dell’amichevole di oggi, Lazio-Vicenza, è stato posticipato alle ore 16:30. Terza amichevole per i biancocelesti che affronteranno una neo promossa in Serie B, ottimo banco di prova per gli uomini di Inzaghi per farsi trovare pronti il 27 settembre per la prima gara della Serie A.

#LazioVicenza 📢 Il fischio d’inizio dell’amichevole è stato posticipato alle ore 16:30 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) September 4, 2020







