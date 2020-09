Nazionali, la Serbia cade con la Russia: Milinkovic titolare per un’ora

Ad aprire l’esperienza dei lazionali è stato ieri sera Sergej Milinkovic-Savic che, insieme alla sua Serbia, è uscito sconfitto per tre a uno nel primo match di Nations League contro la Russia. Prova leggermente sottotono per il Sergente che, partito titolare, ha lasciato il terreno di gioco al minuto ’65 per lasciare spazio a Filip Djuricic, centrocampista del Sassuolo. Ora qualche ora di riposo per Sergej prima di tornare in campo domenica alla 20.45 contro la Turchia.







