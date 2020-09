SETTORE GIOVANILE | Ancora un innesto per l’Under 18 di Tommaso Rocchi

Il settore giovanile della Lazio sogna in grande e continua la sua campagna di rafforzamento. Dopo gli arrivi di Saliani, Colacee Chimenti Bianchessi mette a segno un altro colpo. Si tratta del giovane Schuan Marco Muhammad, attaccante molto dotato fisicamente (1,85 m) in arrivo in prestito dalla Vigor Perconti. Lo riporta Piccoleaquile1900.altervista.org







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: