L’ex attaccante Stefan Schwoch, re dei bomber nella storia del Vicenza e della Serie B, è intervenuto a S.S.Lazio Agenzia Ufficiale.

Che Vicenza troverà la Lazio nell’amichevole odierna?

“Una squadra solida, che lo scorso anno ha subito pochissime reti e avuto un rendimento costante che gli ha fatto dominare il campionato di Serie A. La squadra di Di Carlo, come la Lazio, ha una programmazione importante, mantiene l’ossatura della squadra e la migliora di anno in anno”.

In casa Lazio, invece, qual è stato il più grande merito di Inzaghi in questi quattro anni?

“Simone è stato bravo a dare continuità alle sue idee, insistendo anche nei pochi momenti bui affrontati. Ha dimostrato di avere le idee chiare, valorizzando il gruppo e aggiungendo un tassello alla volta, costruendo qualcosa di importante nel tempo. Prima del lockdown, i biancocelesti erano i favoriti per lo scudetto”.

Nella prossima stagione la Lazio tornerà in Champions League: te l’aspetti ancora protagonista in campionato?

“Il passato può insegnare a gestire al meglio le situazioni. Per giocare ogni tre giorni serve una rosa ampia, sono certo che Inzaghi e la Società sapranno trovare le alternative giuste per affrontare al meglio tutte le competizioni”.

Saranno fondamentali ancora una volta i gol di Immobile: Ciro è a 135 in Serie A, può arrivare a quota 200?

“Può sicuramente farcela, non fai 36 gol per caso in Italia. D’altronde, quando va male ne fa 20. Ciro è un attaccante importante, è il bomber della Nazionale: sa muoversi benissimo sulla linea dei difensori. Adesso avrà anche l’esame Champions League: tutti i grandi attaccanti devono passare da questo palcoscenico per affrontare i migliori giocatori al mondo. In tutto questo però sarà fondamentale avere accanto anche una squadra all’altezza, in grado di accompagnare Immobile come ha fatto in questi anni.

Cosa fai ora?

“Dopo il mio ritiro, nel 2008, sono uscito dal mondo del calcio, occupandomi di consulenze finanziarie. Ultimamente però, grazie a DAZN, ho avuto modo di calarmi nel ruolo di telecronista sportivo, come voce tecnica. Una veste dove al momento mi trovo molto bene”.

