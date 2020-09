TMW | Lazio, la società che non riesce a vendere: tanti i giocatori in esubero

Castagne dall’Atalanta al Leicester per 25 milioni di euro, Schick a circa 27 milioni al Leverkusen, Fofana ceduto dall’Udinese per 12 milioni e Linetty dalla Sampdoria al Torino per quasi 10. Tutti riescono a vendere, tranne la Lazio di Lotito. Che ha ancora sotto libro paga giocatori ormai fuori dal progetto – come Wallace, Badelj, Proto, Durmisi e Di Gennaro – e non riesce a concretizzare le due trattative in uscita per Caicedo (verso il Qatar) e Bastos (interessa in Turchia e in Francia). Salvo qualche cessione super (Biglia, Keita, Candreva e Felipe Anderson), in linea generale la società biancoceleste difficilmente riesce piazzare molti giocatori a titolo definitivo o a liberarsi agevolmente di esuberi. Perché Lotito non si accontenta e vuole sempre vendere al suo prezzo. “Oggi c’è un padrone: pagare moneta, vedere cammello. Le condizioni le fa chi vende – ha dichiarato nell’estate del 2018 – e non chi compra. Non esistono pressioni di mercato, scordatevelo, io la pressione la misuro dal medico. Il sottoscritto decide le condizioni delle eventuali uscite, senza intimidazioni”. E se alcune volte la strategia del presidente ha avuto ragione, come con i nomi sopracitati, per altre trattative ha rappresentato un limite per una società che non ha a disposizione un budget paragonabile ad altri top club.