CALCIOMERCATO – Dalla Turchia, incontro in corso tra Fenerbahçe e Lazio per Muriqi

Secondo quanto riportato da Ajansspor, sarebbe in corso un incontro tra i dirigenti del Fenerbahce e quelli della Lazio per definire gli ultimi dettagli della trattativa per Vedat Muriqi: “Si stanno limando gli ultimi dettagli della trattativa, Muriqi andrà alla Lazio per 20 milioni di euro e firmerà un contratto di cinque anni da 2,6 milioni bonus compresi”, riporta il portale turco.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: