CALCIOMERCATO – Fares-Lazio, si chiude nelle prossime ore

Secondo quanto riportato da Snap Calciomercato, la Lazio sta chiudendo la trattativa per Fares, con le due società che hanno limato la differenza tra domanda e offerta. Lazio che si prepara per chiudere il terzo colpo di mercato dopo Reina e Muriqi, con quest’ultimo che arriverà mercoledì a Roma per firmare il contratto







