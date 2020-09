Caputo: “Immobile un punto di riferimento. Abbiamo caratteristiche simili”

L’attaccante del Sassuolo, Ciccio Caputo, si è raccontato in un’intervista a SportWeek: “Cosa prenderei da Ronaldo e Immobile? Questa è veramente difficile…Vediamo: a Ronaldo posso invidiare il personaggio che è. Ciro è stato per me un punto di riferimento: abbiamo caratteristiche simili, anche a me piace attaccare lo spazio, la profondità. Cosa loro due possono invidiare a me? Dovrei chiederglielo, e non mi verrebbe mai in mente di farlo“.







