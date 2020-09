Cipro-Montenegro 0-2, Marusic in campo per 90 minuti

Debutto in Nations League per Adam Marusic ed il suo Montenegro. Vittoria di misura della squadra dell’esterno biancoceleste per 0-2 grazie alla doppietta di Stevan Jovetic. Marusic in campo per novanta minuti contro il Cipro.







