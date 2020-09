Clamorosa indiscrezione dall’Argentina: Ciro Immobile sarebbe stato offerto al Barcellona

Come rivelato dalla giornalista Veronica Brunati, Ciro Immobile sarebbe stato offerto al Barcellona. Mentre i catalani erano impegnati con la questione di Messi, gli sarebbe stata proposta l’opportunità di mercato del bomber italiano.

A todo esto quiero contarles que han ofrecido a Ciro #Immobile al #FcBarcelona y les han dicho desde el club a su gente que no tienen dinero para ficharlo. — Veronica Brunati 💚 (@verobrunati) September 4, 2020

Sempre secondo la giornalista argentina, il Barcellona avrebbe rigettato l’offerta a causa della mancanza di fondi. Al momento, i blaugrana non possono permettersi un’offerta importante per convincere Lotito a lasciar partire il proprio bomber. Anche se non è chiaro da parte di chi sarebbe partita questa offerta visto che Immobile è sempre stato al centro del progetto, sia del presente che del futuro, della Lazio.





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: