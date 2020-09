Coronavirus, il Premier Conte: “La riapertura degli stadi è inopportuna”

Negli ultimi giorni si è parlato con insistenza di alcune possibilità di rivedere riapertura al pubblico degli stadi, cercando, con varie ed ipotetiche proposte, di trovare delle soluzioni. Ma le dichiarazioni di Giuseppe Conte, presidente del consiglio, hanno fatto chiarezza sulla faccenda e allontanato la possibilità di rivedere i tifosi allo stadio in breve tempo:

“Per quanto mi riguarda la presenza allo stadio, così come in altre manifestazioni che inevitabilmente creano assembramenti, non è assolutamente opportuna”.

Pochi dubbi per il premier Conte che, ospite alla festa de Il Fatto Quotidiano, ha lasciato pochi dubbi riguardo questa possibilità di cui si è parlato ultimamente.







