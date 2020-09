Jakob Poulsen e il retroscena di mercato: “Ho rifiutato un’offerta della Lazio nel 2010, me ne rammarico”

Passano gli anni, ma gli aneddoti di calciomercato restano. Uno di questi riguarda Joakob Poulsen, centrocampista danese ritiratosi quest’estate, che al podcast della Players ‘Association ha rivelato di essere stato vicino alla Lazio nelle sessione invernale del 2010. In questo periodo, però, ha dichiarato Poulsen, i biancocelesti vivevano una situazione complicata di classifica (alla sosta invernale erano in zona retrocessione) e ciò spinse l’ex nazionale a rifiutare la proposta. Un no secco che però, a distanza di anni, genera ancora rammarico nella sua mente. Lo riporta Bold.dk







