Lotito: la Procura Figc archivia il caso riguardante la frase su Juventus-Inter, ma indaga ancora sul caso Zarate

La spiegazione data da Claudio Lotito agli ispettori federali, come riportato da Il tempo, è bastata per l’archiviazione del caso inerente alle dichiarazioni sulla partita “Juventus-Inter” con cui la squadra di casa si era portata a +1 dalla Lazio. Lotito ha spiegato come la sua fosse una battuta facente parte di un discorso più ampio e che sarebbe passato ai fatti qualora avesse avuto dei seri dubbi. “Sono a un punto dalla Juventus e solo per Juve-Inter che vabbè, l’avete vista tutti” era stata la dichiarazione di Lotito nel corso di un’intervista rilasciata a La Repubblica.

Nello stesso interrogatorio, a Lotito era stato chiesto conto dell dichiarazioni di Luis Ruzzi, agente di Zarate, riguardanti delle presunte irregolarità nel contratto che legava il giocatore argentino alla Lazio, ma le precisazioni del presidente non sono bastate. Per cui sono stati richiesti gli atti al Tribunale di Roma, che si occupa del caso Zarate.







