Lulic tuona e prepara il rientro: “Mi sto impegnando giorno dopo giorno per tornare in campo il prima possibile” | FOTO

Senad Lulic esce allo scoperto smentendo prontamente tutte le voci che lo vedevano lontano dal campo e dalla Lazio negli ultimi giorni. Il calciatore bosniaco, fermo ai box da febbraio per un problema alla caviglia, ha voluto smentire via social tutte le voci uscite sul suo conto, spiegando la situazione attuale che vive: “Da giorni leggo notizie infondate sulle mie condizioni fisiche e sul mio futuro. L’unica verita’ e’ che mi sto curando in Italia con i migliori specialisti per risolvere il problema.

Mi sto impegnando giorno dopo giorno per tornare in campo il prima possibile“.







