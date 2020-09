Nazionali, l’Albania batte la Bielorussia: Strakosha imbattuto

Serata di ordinaria amministrazione per Thomas Strakosha che ieri sera nel match tra Bielorussia ed Albania è riuscito senza grandi problemi a mantenere la porta inviolata. Una sfida di Nations League non particolarmente vivace che ha visto trionfare le aquile per due a zero grazie alle reti di Cikalleshi e Bare.







