Presidente FIN, Barelli: “Sono in lacrime per la Lazio Nuoto, è inaccettabile quello che è successo”

Durante il suo intervento all’Assemblea elettiva della FIN, in corso allo Stadio Olimpico di Roma, ecco le parole di condanna del Presidente Paolo Barelli sullo sfratto forzoso avvenuto alla Garbatella. Ecco le sue parole: “Le mie lacrime vanno alla Lazio Nuoto: non voglio entrare nel merito giuridico della situazione, ma non e’ pensabile che persone corrette e serie che hanno dato la vita allo Sport possano essere messe alla porta dalla forza pubblica per la diatriba sulla concessione di un impianto. Neanche dai Casamonica e’ andata la forza pubblica al momento giusto e invece e’ arrivata in questo caso. Non penso che quanto accaduto sia un’indicazione della sindaca Raggi che conosco bene. Immagino piuttosto sia stata un’iniziativa di un dirigente, ma e’ inaccettabile. Un impianto sportivo non puo’ essere dato al miglior offerente, perche’ chi fa formazione e promuove l’attivita’ sportiva deve essere premiato: nel Testo unico di riforma dello sport vorrei vedere anche questo tema”.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: