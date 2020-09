SCOPIGNO CUP – La Lazio vince 2-1 in rimonta contro il Pescara

Nella seconda giornata della Scopigno Cup, la Lazio Under 17 di mister Alboni, vincono in rimonta contro i pari età del Pescara, riscattando la sconfitta della prima giornata contro la Juventus. A Rieti sono gli avversari a passare in vantaggio nel primo tempo con la rete di Di Meo. Solamente nella ripresa i biancocelesti trovano prima la via del pareggio con il neoentrato Rossi, poi il goal del vantaggio ad un quarto d’ora dalla fine con Crespi. Poche ore di riposo ora poichè domani la squadra scenderà di nuovo in campo contro il Lugano, sconfitti oggi per 5-0 dalla Juventus, per l’ultima e decisiva partita del girone. Con una vittoria infatti, la Lazio cercherà di qualificarsi per la finalissima di lunedì sette settembre.







