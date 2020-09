Secondo Di Marzio esce Bastos dalla Lazio: va in prestito con obbligo di riscatto

Operazione in uscita in casa biancoceleste. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Bastos va in prestito all’Istanbul Basaksehir. La trattativa è stata chiusa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 2 milioni di euro, ma questa eventualità prevederebbe un rinnovo prima della partenza, in quanto il suo attuale contratto scadrà il prossimo giugno 2021.





