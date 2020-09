SOCIAL | Acerbi festeggia il ritorno in nazionale | FOTO

Torna a vestire la maglia azzurro, da titolare per “sbaglio”. Acerbi si riprende l’azzurro e nella prima uscita di Nations League contro la Bosnia scende in campo dal 1′ grazie ad una “svista”, come rivelato dallo stesso Roberto Mancini. Un ritorno in nazionale importante per il laziale azzurro che ha esultato via social scrivendo sotto ad una foto di ieri sera: “La prima dopo 10 mesi“.







