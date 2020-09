SOCIAL | Termina la prima parte del ritiro della Lazio: “Grazie, Auronzo!” | VIDEO

Un rapporto lungo tredici anni tra la Lazio ed Auronzo di Cadore che quest’anno, in una situazione atipica, si è comunque rinnovato nuovamente. Solo 11 giorni di ritiro questa volta per il gruppo d’ Inzaghi che ha dovuto fare i conti con il maltempo e le varie restrizioni che hanno ridotto sensibilmente il contatto con i tifosi. Nonostante ciò, dopo la partenza nella giornata di ieri, la società biancoceleste ha voluto ringraziare la località cadorina con un video celebrativo pubblicato via social.







