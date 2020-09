Stadi chiusi, Salvini risponde a Conte: “Perchè MotoGP con il pubblico e il calcio no?”

Il leader della Lega Nord Matteo Salvini, ospite di Radio Punto Nuovo, ha risposto al premier Conte sulla questione stadi: “Non sono d’accordo sulla chiusura degli stadi e non ne faccio una questione politica, lo sport è passione e senza pubblico viene a mancare questa componente fondamentale. Ricordo a Conte“, prosegue il capo dell’opposizione, “che in Emilia Romagna, governata dal Partito Democratico, per la MotoGP in programma a Misano, hanno autorizzato l’ingresso a diecimila persone. Quindi se gli stadi di Roma, Milano e Napoli contengono cinquanta-sessantamila posti, penso che non ci sarebbero problemi nel farci entrare diecimila tifosi” ha concluso Salvini.







