Caicedo compie 32 anni: gli auguri della Lazio

Dopo aver portato a termine tre stagione in maglia biancoceleste, è tempo per l’attaccante biancoceleste Felipe Caicedo di spegnere 32 candeline sulla sua torta. Con la Lazio ha collezionato 109 partite, concludendo in rete 24 palloni e servendo 15 assist decisivo. Ha conquisto 2 Supercoppe italiane e una Coppa Italia.

Auguri Pantera!!!







