TMW | Muriqi, la trattativa “logorante” giunta alla conclusione

Da trattativa di mercato a telenovela il passo è breve e Vedat Muriqi lo sa bene. Promesso sposo della Lazio da inizio luglio (con un accordo basato su un quinquennale a 2,5 milioni di euro a stagione), il kosovaro sta ancora attendendo il via libera del Fenerbahce che con i biancocelesti ha dato il via ad un vero e proprio tira e molla obbligando Lotito a continui rialzi sino sino all’offerta attuale da 18,5 milioni più di 2 di bonus. La parola fine sull’affare sembra ormai vicinissima: Muriqi è uscito alla scoperto dichiarando la volontà di arrivare a Roma, mentre i due club lavorano per limare gli ultimi dettagli prima dell’annuncio ufficiale. Lo riporta Tuttomercatoweb.com







