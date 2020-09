Buon compleanno a Luca Crecco che oggi spegne 25 candeline

Nato a Roma il 6 settembre del 1995, oggi Luca Crecco spegne 25 candeline.

Ha esordito in Serie A il 15 aprile del 2013, nella gara tra Lazio e Juventus, subentrando al minuto 23, dopo un percorso nelle giovanili, interamente in biancoceleste. Dopo alcuni prestiti che lo hanno portato lontano dalla capitale, è passato a titolo definitivo al Pescara. Il suo bottino laziale vanta 8 presenze e un gol in competizioni ufficiali: 5 presenze e ed una rete in campionato, una presenza in Coppa Italia e 2 in Europa League.

Non perde occasione per tornare all’Olimpico a seguire la Lazio ed i suoi ex compagni, che ormai sono amici, edilizia tecnico che lo ha visto crescere dalla Primavera. Nel giorno del suo compleanno, tanti auguri a Luca Crecco, sempre laziale, anche a distanza.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: