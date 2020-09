Film “Padrenostro”, in una scena il romanista Favino regala un autografo di Chinaglia al figlio: ecco la sua reazione

Come riportato dal sito pianetastrega.com, il film Padrenostro è stato presentato ieri a Venezia. Il film diretto da Claudio Noce è ambientato a metà degli anni ’70 ed è basato sull’aggressione al vice sovrintendente Alfonso Noce, padre del regista, e di come questo evento abbia sconvolto la vita della famiglia. Il film, in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, racconta la storia attraverso gli occhi di Valerio, dieci anni, e dei suoi genitori Gina e Alfonso. Il protagonista è Pierfrancesco Favino arrivato ieri in laguna per rispondere alle curiosità della stampa. Una delle scene più discusse nel film è quando Favino regala al figlio autografato un pallone da calcio. Giorgio Chinaglia. Il regista Claudio Noce, infatti, è un tifoso della Lazio, mentre l’attore è apertamente romanista. I giornalisti veneti hanno chiesto a Favino quanto sia stato difficile girare questa scena. Il vincitore di tre David di Donatello risponde: “Non è molto difficile, ma ho detto al direttore fin dal primo giorno che non avrei mai menzionato Lazio e Chinaglia”. Sorridendo, Pierfrancesco ha poi mostrato all’esterno la sua maschera nera, ma dentro i giallorossi quasi a ribadire la sua fede calcistica. Lo riporta pianetastrega.com







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: