FORMELLO | Ecco quando la Lazio tornerà ad allenarsi

Archiviato il consueto ritiro pre-campionato di Auronzo di Cadore, mister Inzaghi ha concesso due giorni di riposo ai suoi. La squadra infatti, dopo l’ultima amichevole estiva andata in scena venerdì contro il Vicenza sotto le Tre Cime di Lavaredo, è tornata nella capitale per proseguire poi a Formello il lavoro in vista della nuova stagione. Come riportato dalla S.S.Lazio Agenzia Ufficiale, dopo 48 ore di stop, la banda Inzaghi si ritroverà domani alle ore 18.00 per la consueta seduta di allenamento, in vista dell’imminente inizio del campionato e dell’amichevole in programma sabato contro il Frosinone.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: