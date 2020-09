GdS | Lazio-Muriqi è fatta per 20 milioni. E riparte l’assalto per Kumbulla

E’ notizia delle ultime ore quella che vede Vedat Muriqi sempre più vicino alla Lazio, con i capitolini che hanno trovato il definitivo accordo con il Fenerbahce. L’attaccante kosovaro 26enne è pronto a sbarcare a Roma per la somma di 20 milioni di euro, 18 come parte fissa e 2 di bonus. Come riporta La Gazzetta dello Sport il giocatore sarà in Italia domani per le visite mediche e firmerà un contratto quinquennale da 1,8 milioni più bonus. Inoltre, dopo il colpo in attacco, i biancocelesti tornano su Kumbulla: nelle ultime ore infatti le parti hanno ripreso i contatti. Non sarà facile trovare un accordo, ma la volontà del giocatore è quella di vestire la maglia della Lazio, quindi questo potrebbe essere un grande punto a favore per la società capitolina.







