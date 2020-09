GdS | Lazio, spesa storica: Muriqi diventa il secondo acquisto più caro di Lotito, il primo è Zarate

Dopo una lunga trattativa, la Lazio sembra aver trovato l’accordo definitivo con il Fenerbahce per Vedat Muriqi. L’attaccante kosovaro dovrebbe essere a Roma a partire da domani, per la somma di 20 milioni di euro che, come riporta La Gazzetta dello Sport, rappresenterebbe il secondo acquisto più caro dell’intera gestione del presidente Lotito, inferiore soltanto a Zarate (23 milioni).







