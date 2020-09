Il Tempo | Lazio, c’è Muriqi. Idea Vazquez

L’accordo definitivo tra la Lazio ed il Fenerbahce per Vedat Muriqi sembrerebbe ormai esserci. Il giocatore dovrebbe arrivare a Roma domani, con una trattava da 2o milioni di euro e firmerebbe un contratto di 5 anni. Come riporta Il Tempo l’arrivo del kosovaro dovrebbe coincidere con la partenza di Caicedo, con destinazione AlGharafa, club che milita in Qatar. Per quanto riguarda gli altri innesti, il nome del Mister X è rimasto segreto, difficile che si tratti di Rafinha, più plausibile che gli indizi portino al nome di Franco Vazquez.







