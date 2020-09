Navigando tra i social delle venti di Serie A: dove si posiziona la Lazio?

Televisione, Radio, giornali, ma anche e soprattutto social. Nel complesso mondo della comunicazione moderna e del marketing sono proprio questi ultimi, infatti, a svolgere un ruolo centrale e fondamentale per qualsiasi società, sportiva o non. All’interno dell’universo calcistico Twitter and co. offrono svariate possibilità promozionali partendo da singole grafiche o video promozionali per singoli eventi sportivi, passando per dirette di manifestazioni o conferenze stampa sino ad arrivare ai sondaggi, un mezzo utilissimo per aumentare la fidelizzazione del pubblico. Così, progressivamente, i semplici siti web ufficiali stanno lasciando il posto ai social per comunicati ufficiali (anche di calciomercato), dichiarazioni di tesserati e sintesi di allenamenti o partite con una quantità di follower che spesso non segue l’andamento dei risultati sul campo, bensì il numero di sostenitori nel mondo e l’abilitàdi ogni club di sfruttare al meglio lo strumento digitale. Con lo scopo di analizzare al massimo il tema riguarda le squadre di Serie A, LazioPress.it ha dato vita alle classifiche delle compagini della massima serie per quanto riguarda i seguaci su Twitter, Instagram e Facebook.

Twitter

Iniziando da Twitter, il portale probabilmente più “istituzionale” tra i tre e padre fondatore del concetto di diplomazia digitale, è possibile affermare che, considerando solamente il profilo italiano delle società, la testa e la coda della graduatoria rispecchiano le posizioni scaturite dai risultati del campo. A comandare è la Juventus (8,2 milioni di follower complessivi) davanti a Milan (7,4 milioni) e Inter (2,1 milioni). In fondo alla classifica si posizionano le tre neopromosse: in ordine Spezia (23,8 mila), Crotone (23,5 mila) e Benevento (19,4 mila). La Lazio, invece, si posiziona solamente al settimo posto con 536mila follower, dietro a Roma (1,8 milioni), Napoli (1,6 milioni) e Fiorentina (673 mila). Infine, a stupire, oltre alla Viola, sono anche il Torino (415 mila) ed il Cagliari (362 mila) che chiude la top ten.

Instagram

Passando ora ad Instagram, il social più giovane tra quelli presi in esame, sia per fondazione (2010) che per età media del pubblico che ne fruisce, si nota fin da subito che, se le posizioni rimangono invariate, a mutare sensibilmente è la distanza tra i vari club. In testa c’è sempre la Juventus (oltre 42 milioni di follower) con il Milan ad inseguire con un quinto dei seguaci rispetto ai bianconeri (8,2 milioni), mentre l’Inter colma parzialmente il gap precedente con i cugini attestandosi sulla cifra di 3 milioni e mezzo. A chiudere la classifica sono sempre le tre nuove arrivate con una sola inversione di posizione tra Benevento e Crotone. Ancora una volta settima piazza per la Lazio (677mila follower) con le solite note Roma, Napoli e Fiorentina ad occupare saldamente la top six. Dietro i biancocelesti ecco l’Atalanta e la sorpresa Parma grazie ai 386mila sostenitori social.

Facebook

Se Twitter e Instagram seguono un copione molto simile, Facebook racconta una storia parzialmente diversa tra sorprese e delusioni. Prima è sempre la Juventus (42 milioni) mentre per il secondo posto è lotta all’ultimo follower tra le due milanesi, entrambe con 25 milioni di fan. E se in coda alla graduatoria si posizionano ancora una volta Spezia, Crotone e Benevento, è nel mezzo che si concentrano le note da evidenziare. La Lazio scende all’ottavo posto (890mila seguaci) cedendo la settima casella ad uno strepitoso Bologna bravissimo nel raggiungere un milione di sostenitori. Tra i club con i risultati migliori spuntano poi Torino (quasi 480 mila) e Udinese (445 mila), mentre a deludere è l’Atalanta che, nonostante i grandi risultati anche sul palcoscenico europeo, trova solamente la dodicesima piazza a quota 371 mila.







