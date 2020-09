Nazionale, Immobile: “Dicono che assomiglio a Paolo Rossi, ho rivisto i suoi video. Il gol più importante? Quello in Finlandia”

Intervenuto ai canali ufficiali della Nazionale Italiana di Calcio, il bomber laziale Ciro Immobile ha parlato del suo percorso in Azzurro: “Il gol di Grosso lo ricordo con piacere, quello che mi emoziona di più è di Tardelli, anche se non c’ero. L’attaccante della Nazionale che mi ha ispirato maggiornamente? Quando c’erano Toni, Giardino, Del Piero, Totti e Inzaghi guardavo loro, sono gli Azzurri che ricordo con più piacere per via del Mondiale. Tutti mi dicono che assomiglio a Paolo Rossi e sono andato a rivedere i suoi video. Il gol più emozionante che ho fatto con la maglia azzurra è quello in Finlandia, era tanto che non segnavo e mi ha liberato di un peso incredibile, inoltre è stato importante. La rete più importante in assoluto in questo cammino credo sia quella dell’andata contro la Bosnia, il 2a1, perché è stata una gara sofferta“.







