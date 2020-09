Olanda-Italia, Mancini: “Dobbiamo cercare la vittoria. Immobile? Domani ci sarà”

Dopo il pareggio di venerdì sera contro la Bosnia per 1-1, domani sera torna in campo l’Italia. La Nazionale di Roberto Mancini farà visita all’Olanda, alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, per la seconda giornata del Gruppo 1 della Lega A di Nations League. Queste le parole di presentazione del c.t. Azzurro Mancini, in vista del match di domani in programma alle ore 20:45: “Siamo reduci da una situazione anomala, molti giocatori hanno pochissimi allenamenti alle spalle, quindi dobbiamo cambiare anche per rispetto nei loro confronti e per evitare infortuni. Sensi non giocherà, non può fare due partite in tre giorni. Chiellini, Immobile e Jorginho ci saranno, in porta Donnarumma”.

Per concludere, ha risposta ad una domanda sulla prestazione che, vista la necessità di fare risultato, si può sacrificare: “No, dobbiamo cercare entrambe le cose. Spero che i ragazzi giochino bene, con un atteggiamento propositivo come quello visto contro la Bosnia, anche se alcune cose non ci sono riuscite. Dobbiamo però cercare anche la vittoria, ma una cosa non esclude l’altra”.







