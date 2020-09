PAIDEIA | Fissate le visite mediche per Lombardi: ecco quando

La Lazio si prepara alla prossima stagione lavorando su nuovi innesti, ma dando uno sguardo anche alle vecchie conoscenze del panorama laziale. Uno dei nomi più in voga in questa sessione di mercato è senza dubbio quello di Cristiano Lombardi, più volte accostato a club di Serie A, ma anche in ottica biancoeleste, con mister Inzaghi che lo ha monitorato per tutto l’anno, vedendolo maturato nella Salernitana. Un profilo quindi che interessa al tecnico, vista la buona prova del giocatore nel 3-5-2 di Ventura e quindi la possibilità di adattarsi anche al suo gioco, considerata l’importanza dei quindi nel lavoro dell’allenatore piacentino. Come appreso dalla nostra redazione, domani il centrocampista classe ’95 si recherà in clinica Paideia per svolgere le visite mediche di rito.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: