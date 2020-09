Restyling per il Lazio Style di Roma Est, unico punto vendita ufficiale rimasto delle squadre di Roma nel centro commerciale – FOTO

Restyling per il Lazio Style di Roma Est, momentaneamente chiuso ma prossimo alla riapertura. I negozi targati Lazio, sempre più in espansione con l’ultimo arrivato nel cuore della capitali (in Via di Propaganda), sono da sempre un punto di riferimento per i sostenitori laziali che negli ultimi anni, grazie ai tour dei trofei nei vari punti vendita, hanno festeggiato con numerosi scatti nei negozi i traguardi messi in bacheca da Inzaghi ed i suoi. All’interno di questo centro commerciale, prima del lockdown, vi era anche il negozio della Roma, che però dopo la pandemia non ha più riaperto.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: