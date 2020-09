Agostinelli sul mercato della Lazio: “Acquistati buoni giocatori, manca ancora qualcosa. Le parole di Acerbi di ieri non influiranno sul futuro”

Ospite quest’oggi di TMW Radio, Andrea Agostinelli ha affrontato diversi temi riguardanti la Lazio: “Conoscendo Lotito non mi sorprenderebbe se il mercato iniziasse a muoversi di più sul finire” ha esordito l’ex giocatore biancoceleste: “Quelli presi mi sembrano buoni giocatori ma c’è sicuramente da fare ancora qualcosa, per esempio in difesa servirebbe un titolare, in più dopo Fares e Muriqi, anche se io avrei confermato Caicedo, mi aspetto anche un vice Leiva. Ottimo poi l’acquisto di Reina soprattutto in chiave spogliatoio”. L’ex difensore prosegue poi parlando della questione Acerbi: “Il ragazzo è intelligente e quindi credo che quanto detto ieri sera non influirà sul futuro, penso sia normale che dopo due-tre anni fatti benissimo, voglia trarre al massimo dal suo contratto”. Infine una battuta su Immobile in Nazionale: “Il problema principale è che nella Nazionale non ha un compagno vicino con cui possa dialogare e ad avere una certa intesa cosa che invece ha trovato e continua a trovare nella Lazio, l’unica squadra che lo farà giocare sempre in questo modo“.







